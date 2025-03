Corinthians: PVC revela erros cruciais na defesa e no meio em derrota

Buracos na lateral da defesa e inferioridade numérica no meio-campo foram os principais problemas do Corinthians na derrota diante do Barcelona-EQU, pela Copa Libertadores, afirmou Paulo Vinícius Coelho, no quadro Prancheta do PVC, no De Primeira, nesta quinta (6)

O colunista ainda apontou que, mesmo depois que Ramón Díaz colocou mais um meio-campista, povoando a região, o Corinthians não conseguiu ter posse de bola.