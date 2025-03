Corinthians traz de Guayaquil situação pior do que na época do Tolima

Levar 3 x 0 do Barcelona torna tudo mais difícil. Muita gente usará outras palavras, mas a verdade é que o retrospecto do Barcelona, em Libertadores, nos últimos dez anos, é de duas semifinais. Melhor do que o do Corinthians.

Levou gol de pênalti tolamente cometido por Tchoca sobre Carabalí nos acréscimos do primeiro tempo, levou o segundo com Rivero, o terceiro num contra-ataque, quando lutava para diminuir a distância.

Quando foi eliminado pelo Tolima, no último jogo da carreira de Ronaldo Fenômeno, o Corinthians empatou em São Paulo e perdeu a segunda partida, em Ibagué, na Colômbia, por 2 x 0.

Na segunda eliminação na pré-Libertadores — chama-se terceira fase — o Guaraní venceu em Assunção por 1 x 0 e classificou-se pelo gol fora de casa com 2 x 1 para o Corinthians, em Itaquera.

