Liverpool, Barcelona, Bayern e Inter fazem a Champions das grandes camisas

Quando o PSG pressionava, uma bola lançada por Alisson contou com a única falha de Marquinhos no jogo. Atuação exuberante do zagueiro brasileiro, que perdeu no corpo, pelo alto, contra Darwin Nuñez. O uruguaio encontrou Elliott. O meia tinha acabado de entrar no lugar de Salah e fez 1 x 0.

Em Lisboa, o Barcelona teve Cubarsí expulso aos 22 minutos do primeiro tempo. O Benfica não aproveitou e o Barça fez 1 x 0 com Raphinha, aos 16 da segunda etapa.

Em Munique, Xabi Alonso entrou no Allianz Arena ostentando invencibilidade em seis partidas contra o Bayern. A sequência sem derrotas durou apenas nove minutos, tempo para Harry Kane marcar num cabeceio incrível. Os 3 x 0 deixam o Bayern na cara das quartas de final, como Internazionale, vencedora contra o Feyenoord por 2 x 0 em Roterdã.

Somando os jogos de quarta ao triunfo do Real Madrid, na terça, a Champions tem a cara dos gigantes.

A gente quase sempre sabe quem vai vencer. O Real Madrid, o Barcelona, o Bayern ou um inglês. Só a Internazionale parece capaz de mudar esta rotina dos últimos quinze anos.