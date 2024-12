Guardiola segue com seu inferno astral e só empata com time de John Textor

O Crystal Palace, que tem John Textor com um dos acionistas, está apenas em 16o lugar no Campeonato Inglês, mesmo depois do empate pro 2 x 2 com o Manchester City, em que a equipe de Guardiola esteve por duas vezes atrás no marcador.

Os citizens estão em inferno astral, com Guardiola ameaçando briga com torcedor rival na rua e oito partidas com cinco derrotas, quatro consecutivas, dois empates contra Feyenoord e Crystal Palace e vitórias só sobre o Nottingham Forest, nono colocado na tabela, neste momento.

Guardiola não está bem, mas segue o melhor técnico do mundo. Ou, em outras palavras, o melhor técnico do mundo não está bem.