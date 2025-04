Flamengo x Corinthians: Palpite - Onde Assistir, Horário e Escalações - 27/04

As odds são dinâmicas e podem variar. As cotações foram registradas em 25/04, às 11h00.

Palpite 1: Dupla Chance: Flamengo ou Empate

O Flamengo vem embalado no Brasileirão, ocupando a vice-liderança com 11 pontos, fruto de 3 vitórias e 2 empates. Jogando no Maracanã, o Rubro-Negro tem se mostrado dominante, com média de 2.2 gols marcados por partida.

O Corinthians, por sua vez, está na 7ª posição com 7 pontos, mas apresenta inconsistência, especialmente fora de casa. Nos últimos confrontos diretos, o Flamengo venceu 3 dos últimos 5 jogos contra o Timão no Maracanã.

Palpite 2: Ambas Equipes Marcam – Sim

Apesar do favoritismo do Flamengo, o Corinthians tem mostrado capacidade ofensiva, marcando em 4 dos últimos 5 jogos. Além disso, o Timão conta com Memphis Depay e Yuri Alberto, que juntos somam 6 gols na competição.