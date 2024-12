Botafogo, Palmeiras, Fluminense... Quarta pode definir campeão e rebaixados

Uma geração de palmeirenses da época em que não se ganhava tudo, nem todo ano, há de se lembrar da noite de 15 de agosto de 1990.

O Palmeiras torcia para a Portuguesa empatar com o Novorizontino no Canindé e, neste caso, só precisava vencer a Ferroviária, no Pacaembu, para ir à decisão do Campeonato Paulista depois de quatro anos. A Lusa empatou e, no último minuto, o zagueiro palmeirense Aguirregaray chutou na trave, no gol do portão monumental do estádio municipal.

O Novorizontino foi à decisão contra o Bragantino, e a torcida uniformizada invadiu a sala de troféus do Parque Antarctica para destruir tudo o que viu pela frente.