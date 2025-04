Palmeiras resolve clássico no início e afasta lembranças de Barueri

Abel Ferreira chamou Richard Ríos e inverteu seu lado de marcação com Emi Martínez, para que acompanhasse o volante venezuelano do Corinthians. Em pouco tempo, Emiliano inverteu mais uma vez e colocou Carrillo na esquerda, com Bidon de volta à armação. Nada dava certo e o Corinthians terminou a primeira etapa com apenas dois chutes, nenhum na meta de Wéverton.

Melhorou um pouco no segundo tempo, com Hugo e Romero nas vagas de Matheus Bidu e Raniele. Com isso, José Martínez tornou-se primeiro volante e Romero armador. Os primeiros quinze minutos de segunda etapa tiveram mais duas finalizações corintianas, nenhuma no alvo.

Então, Estêvão chegou à linha de fundo e cruzou no segundo pau para o primeiro gol de Vítor Roque, em seu oitavo jogo pelo Palmeiras. O gol foi anulado, mas a torcida explodiu com o canto: "E Vítor Roque!" Importante! A torcida encerrou seu período de silêncio e cantou os nomes de todos os jogadores antes do apito inicial. Desde o final de outubro, foram doze jogos como mandante, onze no Allianz Parque, sem este tipo de incentivo.

O Palmeiras chega à quarta vitória consecutiva, faz as pazes com as arquibancadas e o Corinthians voltará a debater sua crise, com declarações desastradas de seu novo diretor de marketing e discussões sobre o desempenho depois da conquista do estadual.

Paulinho estreou aos 31 do segundo tempo, no lugar de Vítor Roque, como esta coluna antecipou na quinta-feira.