Flamengo tem De Arrascaeta como destaque e tabela como aliada

E começou a vencer com o belíssimo gol do camisa 10 uruguaio aos 4 minutos do primeiro tempo.

Quando o jogo ainda podia se complicar, ainda que não parecesse, De Arrascaeta marcou o segundo, resultado que levou o Flamengo à liderança provisória

Palmeiras e Internacional são grandes candidatos ao título. O Botafogo e o Atlético podem subir também.

Neste momento, a tabela é grande aliada rubro-negra. Por enfrentar o Juventude e depois o Vasco, ambos no Maracanã.

A chance de fazer seis pontos até a quinta rodada é muito grande.

Portanto, oportunidade para se isolar na primeira colocação nas próximas semanas.