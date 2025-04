Neymar na zona de rebaixamento acontece pela quarta vez e só no Brasileirão

Pela sexta jornada daquele campeonato, o Santos recebeu o Coritiba na Vila Belmiro, empatou por 2 x 2 e fechou aquele domingo em 18o lugar. Neymar marcou o segundo gol santista, mas Lincoln empatou de pênalti apenas quatro minutos depois.

Na rodada seguinte, visitou a Portuguesa no Canindé, empatou por 0 x 0 e seguiu na 18a posição.

Parte da justificativa para aquele período ruim era o fato de estar em meio às semifinais da Libertadores contra o Corinthians, também quartas de final contra o Vélez.

No fim de julho, o Santos voltou à zona de rebaixamento, ao perder para o Atlético por 2 x 0, no Independência. Nesta, Neymar não jogou. Estava com a seleção olímpica em Londres.

Pelo Barcelona, Paris Saint-Germain e Al Hilal, Neymar não passou a sensação de ocupar a zona de rebaixamento.

No Brasileirão, esta rodada representa sua quarta experiência como jogador do Santos.