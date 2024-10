Por que Conmebol confirma e garante final da Libertadores no Monumental

2 - Há contrato assinado com o River Plate, como escreveu o colunista do GE, Martin Fernández.

Oficialmente, a Conmebol diz não haver hipótese de mudança de sede, quaisquer que sejam os finalistas, River Plate x Peñarol, River Plate x Botafogo, Atlético x Peñarol, Atlético x Botafogo.

As investigações a respeito dos problemas nos jogos de Maracanã e Mineirão, por Libertadores e Copa Sul-Americana, na quarta-feira, já têm processos administrativos abertos.

O Cruzeiro já foi multado em R$ 1,3 milhão por uso de sinalizadores por seus torcedores e receberá punição ainda mais pesada. Estão sendo investigadas as acusações do Peñarol sobre agressões ao seu ônibus no trajeto para o estádio.