Carlo Ancelotti chega com duas missões: salvar a seleção e Ednaldo

Carlo Ancelotti não é um revolucionário, como Guardiola.

E, mesmo assim, é o mais vencedor treinador da história do Real Madrid, do Milan e Europa.

Ninguém conquistou, como ele, as cinco principais ligas. Campeão italiano pelo Milan em 2004, inglês pelo Chelsea em 2010, francês pelo Paris Saint-Germain, em 2013, alemão pelo Bayern em 2017, espanhol pelo Real Madrid em 2022 e 2024.

Sua grande capacidade é de liderar jogadores de todos os tipos. Estrelas como Shevchenko e Cristiano Ronaldo, jovens chegando ao estrelato como Kaká e Viniciuis Júnior, jogadores médios que se tornam relevantes, como Gattuso.

Por vezes chamado de defensivo, teve por sete temporadas o recorde do melhor ataque do futebol inglês, com os 103 gols anotados com seu Chelsea, campeão em 2010. O Manchester City chegou aos 106 em 2018.

Orientado para ser o mestre da marcação por zona, Arrigo Sacchi, de quem foi assistente técnico na Copa do Mundo de 1994, sabe usar o pressing e a marcação individualizada que volta à moda nestes últimos tempos.