Libertadores tem três brasileiros sob riscos, mas há um ano estava parecido

O Flamengo em terceiro lugar em seu grupo, atrás de LDU e Central Córdoba, é a maior surpresa das primeiras quatro rodadas da Libertadores.

No ano passado, a situação era igual.

Se a pontuação revelava o rubro-negro só duas unidades abaixo do Palestino, à época dirigido por Pablo Vitamina Sánchez, atual treinador da LDU, a classificação tinha o Flamengo em terceiro lugar, abaixo do time chileno e também do Bolívar, que terminou na liderança.