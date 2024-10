Libertadores e Sul-Americana vivem emergência, e Brasil é parte do problema

O caso de Botafogo x Peñarol é mais complexo. Houve falhas dos dois lados, prováveis punições para os dois clubes.

Mas as reclamações do Peñarol exigem reflexão e trabalho. Desde 2019, houve quatro grandes episódios de violência no Rio, ligados à negligência do poder público, não dos clubes nem da Conmebol. As brigas entre torcedores de Peñarol e Flamengo em Copacabana, 2019, Fluminense x Boca Juniors, 2023, Flamengo x Peñarol e Botafogo x Peñarol em 2024.

Copacabana, Praia da Macumba, Recreio dos Bandeirantes... O Secretário de Segurança do Rio de Janeiro, Victor Santos, já admitiu falha de planejamento na recepção e monitoramento dos torcedores do Peñarol. A Conmebol precisa discutir o assunto. Não é possível que a cada clássico sul-americano existam problemas de violência no Rio.

Não é exclusividade do Estado do Rio de Janeiro, como mostraram as agressões a torcedores do River Plate em Divinópolis, Minas Gerais. Há uma crise, exige medidas de emergência e pronunciamentos sobre como será o combate. Neste ponto entra a responsabilidade da Conmebol. Não basta colocar a culpa no poder público. É preciso dar a cara e falar sobre como a Libertadores e a Copa Sul-Americana vão proteger o futebol e a sociedade da violência.