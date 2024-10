Flamengo vai à quarta final de Copa do Brasil em sete anos

Filipe Luis tomou decisão arriscada na sequência da expulsão de Bruno Henrique. Trocou Gabigol por mais um zagueiro, Fabrício Bruno, montou linha de cinco defensores e deixou Arrascaeta como centroavante.

Por incrível que pareça, deu certo e o Flamengo conseguia ter momentos de domínio do meio-campo. Não que o Flamengo tivesse dominando antes, mas ficou equilibrado, mais organizado.

O Corinthians precisou mudar no intervalo, com 11 jogadores contra dez, depois da expulsão de Bruno Henrique aos 28 do primeiro tempo, para ser melhor no jogo.