Brasil goleia e mostra que é melhor quando joga contra os piores

O Brasil foi melhor no segundo tempo, depois das alterações, do que no primeiro, quando enfrentou a seleção peruana fechada com uma linha de cinco zagueiros e outra de quatrro meio-campistas. Só Edinson Flores atuava à frente. Outra vez, o Brasil teve qualidade na saída de jogo, ensaiada depois de conversa do goleiro Éderson com Dorival Júnior. Muitas vezes o goleiro era o terceiro homem com Marquinhos e Gabriel Magalhães. Isto em função da falta de necessidade de um lateral junto com os beques, pela ausência do segundo atacante na pressão peruana.

Em vez das três finalizações certas dos jogos contra Equador, Paraguai e Chile, desta vez foram 14 totais, nove no alvo. Três vezes melhor.

Não que tenha sido empolgante, mas golear faz bem para a alma e para o saldo de gols.