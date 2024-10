Inversão de datas da Copa do Brasil desfalcará oito clubes no Brasileirão

Nem todas as convocações já foram feitas para a Data Fifa. O Peru e o Brasil, já. No caso peruano, André Carrillo, do Corinthians, não figurou na lista, mas ainda pode entrar se houver algum corte.

Independentemente disso, é previsível que o Flamengo deve ter o maior número de convocados, embora todos os oito clubes envolvidos nas mudanças de datas do Brasileirão terão de jogar desfalcados na quinta-feira, 17 de outubro.

Do elenco rubro-negro, Gérson já foi chamado por Dorival Júnior. Imagina-se Pulgar no Chile, Varela, De Arrascaeta e De la Cruz no Uruguai. Ainda que Marcelo Bielsa seja sempre surpreendente. O Fluminense fará o Fla-Flu sem Jhon Arias. Alguém dirá, apenas sem Arias. É seu melhor jogador. Não cabe o advérbio "só".