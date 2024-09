São Paulo pode ter Luciano e William juntos contra o Botafogo

Luis Zubeldía terminou o treino de terça-feira com uma série de incertezas. Sabino não enfrentou o Internacional e isso pode significar a manutenção do sistema com três zagueiros

O mais provável é a volta do 4-2-3-1, com Luiz Gustavo e Bobadilla, Lucas, Luciano e William Gomes juntos na linha, logo atrás de Calleri.

É o caminho mais provável e, possivelmente, mais arriscado, por poder perder o meio-de-campo. O jogo do Botafogo é de alta intensidade. Rechear o meio poderia ser a melhor solução.