Flamengo não pretende trocar Tite apesar de pressão após perder do Peñarol

Tudo pode se misturar e já há quem diga que o mais correto seria tirar Tite e colocar Filipe Luís no comando, numa cópia de situações que funcionaram no passado, com ex-jogadores sem grande experiência como treinador, conduzindo a troféus, casos de Paulo César Carpegiani, na Libertadores de 1981, Carlos Alberto Torres, no Brasileiro de 1983, Carlinhos, em 1987, Andrade, em 2009.

"Seria o caos!" Esta é a frase mais lúcida dentro do vestiário do Ninho do Urubu.

A opinião deste blog é a mesma. Não tem de mudar, até porque há chance de vencer os três torneios, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão.

Daqui para trás, informação. Daqui para a frente, opinião.

É incrível como se polarizam as coisas entre quem critica e quem, supostamente, passa pano. Existe um meio termo entre as duas visões. É óbvio que o trabalho de Tite está abaixo da expectativa. Em parte, porque o que se espera do Flamengo é muita coisa. São 67% de aproveitamento, 15 derrotas em 65 jogos. O aproveitamento é melhor do que os 60% de Dorival Júnior, demitido depois de ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores.

Há cinco anos, quando o Flamengo perdeu do Peñarol pela última vez, derrota mais recente no Maracanã pela Libertadores antes de cair novamente contra o adversário uruguaio, havia uma determinação criada a partir da expressão "clube do vinho." Ou se criticava veemente o trabalho de Abel Braga ou se era amigo do treinador. Evidentemente, não era assim. Tão evidente quanto seu pedido de demissão melhorou o time com a chegada de Jorge Jesus.