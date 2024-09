O maior poropopó da Neo Química Arena... Você sabe o que é isso?

Impressionante não foi a arquibancada cantando "O Corinthians veio para vencer, poropopó", mas os jogadores entrarem na festa no setor norte de Itaquera e cantarem juntos com a torcida o "Poropopó."

Já se viu esta sintonia em outros momentos, outros lugares, o Allianz Parque tem jogado junto com o Palmeiras e apoioado, a ponto de aplaudir após duas eliminações. Não é narrativa. Quem estava no estádio percebeu que, se não foram todas as 40 mil pessoas, o som que prevaleceu no estádio foi o do aplauso.

Já se viu o Maracanã, com o time quente de Jorge Jesus, fazendo o maior espetáculo da Terra. No ano passado, os tricolores cantando "Fluminense vai jogar e eu vou ficar louco da cabeça, nada me interessa."

A noite de Itaquera lembrou muito a sintonia da torcida do Bayern, depois de eliminar o Real Madrid na semifinal da Champions League de 2012. Iam para a arquibancada, balançavam os braços conduzindo os movimentos dos torcedores, ao som de "Super Bayern." Ou a Muralha Amarela recebendo os jogadores do Borussia Dortmund, também depois de eliminar o Real, em 2013, gritando "Uh BVB (lê-se Be-Fau-Bê).

Os jogadores do Corinthians, depois de garantirem a classificação contra o Juventude, alinhados e cantando juntos com a arquibancada norte foi de arrepiar: "Poropopó Poropopó - Corinthians veio pra vencer e o Juventude..." Nem precisa da última frase.

E nem precisa dizer o que pode salvar o clube de uma administração desastrosa: a sintonia campo e torcida dá o maior poropopó.