Contradições de Zubeldía ameaçam São Paulo na Copa do Brasil

Zubeldía falhou como professor e como estrategista.

Como estrategista, por não mexer numa estrutura de jogo proposta por Milito, que impôs marcação individual, Battaglia na sobra.

Mas a defesa do Atlético é pesada e estava cansada no meio do segundo tempo. A única mudança foi liberar Sabino, para carregar a bola e se infiltrar como homem a mais na defesa do Galo. Foi pouco, mas suficiente para criar chances, como a de Lucas.

Como professor, Zubeldía falhou por não olhar para fora de suas convicções, não apostar em jogadores que pedem passagem, como William e Erick.

Luciano não estava bem. Os dribles de William poderiam mudar o jogo, com Lucas centralizado.

Zubeldía deitou-se em sua própria convicção. Viu Luciano, desconcentrado, escorregar e cometer a falta que se tornou gol do Atlético.