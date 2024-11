Com 5 acidentes em 2 GPs, Williams chega para reta final da F1 no limite

A julgar pelo vídeo publicado pela Williams mostrando o trabalho de reconstrução dos carros de Alex Albon e de Franco Colapinto após o GP de São Paulo, é difícil de imaginar que eles conseguiriam estar no grid com ambos os pilotos no GP de Las Vegas se o campeonato não tivesse uma folga maior que o normal nessa fase final.

A Williams é, de longe, a equipe que mais sofreu com estragos por acidentes. E a maior parte deles foi gerada pelo piloto mais experiente da equipe, Alex Albon, que teve um acidente muito forte na Austrália, depois bateu novamente no Japão, duas vezes na corrida do México e teve outra pancada forte em São Paulo.

É difícil saber com exatidão, mas as estimativas são de que Albon tenha custado quase 5 milhões de dólares para a Williams. Para completar, seu companheiro na primeira parte da temporada, Logan Sargeant, também teve suas pancadas - a pior delas, ironicamente, quando tinha um carro cheio de partes novas na Hungria. E o substituto do americano, Franco Colapinto, bateu duas vezes em São Paulo.