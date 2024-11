Com chuva, Norris faz a pole do GP de SP e Verstappen vai largar em 17º

A segunda Aston Martin foi parar no muro com sete minutos para o final do Q3, quando Norris liderava, com Albon em segundo e Piastri em terceiro. Os pilotos estavam tentando permanecer na pista o máximo de tempo possível, pois as nuvens estavam se aproximando novamente. A classificação chegou a ser reiniciada, mas os pilotos não estavam melhorando devido às condições de pista quando Alex Albon teve um acidente mais forte.

O tailandês perguntou se seus freios tinham deixado de funcionar. Os danos no carro são extensos e pode ser difícil para Albon largar da posição em que se classificou. Antes do acidente, Piastri tinha rodado, Russell e Tsunoda tinham saído da pista, mostrando que as condições de pista estavam piores.

Mas, com a demora para recolher o carro de Albon, as condições melhoraram e o final da classificação foi movimentado. Com o cronômetro já zerado, a RB tinha conseguido colocar seus carros em segundo e terceiro, mas logo depois Ocon separou Tsunoda e Lawson, e Russell se colocou em segundo.

Com as eliminações inesperadas, e erros de Piastri e Leclerc no momento decisivo, o top 10 ficou bastante diferente: Norris, Russell, Tsunoda, Ocon, Lawson, Leclerc, Albon, Alonso e Stroll.