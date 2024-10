Uma revolução em cinco anos: Público jovem e engajado atrai patrocínio à F1

É esse mesmo tipo de oportunidade que outras marcas brasileiras com investimento na F1, como Porto Seguradora, XP Investimentos e o Banco Regional de Brasília, vêm observando, com a avaliação de crescimento com a expectativa da mudança dos direitos de transmissão da TV Bandeirantes para a TV Globo em 2025.

É uma mudança que a Liberty Media está fazendo com base, justamente, nos números de audiência que a Globo entrega, mesmo com um tempo de cobertura muito inferior ao entregue pela Band atualmente - o contrato prevê transmissão de 15 corridas na TV aberta, com classificações indo para o SporTV.