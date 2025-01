Lima, 83 anos! Nunca o futebol terá um 'curinga' como ele!

Sinal dos tempos. O perfil de Lima traçado por um órgão de imprensa em 1962 trazia o ordenado que recebia e até o nome da rua em que morava

Quem nos mandou essa espetacular imagem, clicada pelo inesquecível fotógrafo Sarkis, foi o internauta Walter Roberto Peres. E sobre ela, nos escreveu o seguinte: "O Santos sempre foi um time respeitável e respeitador. Foi o campeão primordialmente da técnica e da disciplina, título obtido no passado pelos idos de 1927, o que deve ser preservado em qualquer esporte. Veja esta foto do Santos, em 1964, com os jogadores envergando camisas dos times cariocas, homenageando os clubes do então estado da Guanabara, como retribuição recebida aos torcedores dos vários clubes daquele estado pelo apoio durante as exibições no Maracanã, que culminaram com a conquista do Mundial Interclubes, em 1962". Em pé: Lima (camisa do Campo Grande), Ismael (camisa do Madureira), Joel Camargo (Flamengo), Olavo (Vasco da Gama), Mengálvio (América), e Gylmar (o único com a camisa do Santos). Agachados: Peixinho (Bangu), Rossi (São Cristóvão), Toninho Guerreiro (Portuguesa), Pelé (Olaria) e Pepe (Fluminense)

O Moleque e as torres gêmeas da Mooca, em 1959: Riogo, Milton Buzzeto, Lima, Pando, Homero e Mão de Onça. Agachados: Amaral, Zeola, Orlando, Cássio e Torres.

O Moleque, no Pacaembu, em 1959: Diógenes, Riogo, Pando, Lima, Clóvis Nori, Mão de Onça e Elias Pássaro. Agachados: Amaral, Zeola, Orlando, Cássio e Torres. O garoto chama-se Fábio Pucci, hoje empresário do ramo de automóveis.