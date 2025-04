A Vila Belmiro hoje é o melhor lugar para alguém se esconder de Neymar

Inclusive, hoje é muito difícil afirmar se ele é mesmo jogador do Peixe ou do Fúria FC, da tal Kings League.

Claro, já que é muito mais fácil você encontrá-lo nos jogos da equipe de futebol de sete do que nas partidas do clube mais importante do futebol sul-americano.

Aliás, fica a dica para quem pretende se esconder do ex-Barcelona e PSG.

Basta acampar na Vila Belmiro que certamente ele não te encontrará!

E não que eu seja vingativo.

Mas gostaria muito de saber que fim levaram os defensores de Neymar quando eu alertei por aqui que este retorno seria bom em 100% para ele e em 0% para o Santos?