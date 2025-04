Sem alma, Santos perde do Flu e risco de rebaixamento já assusta

E muitas vezes pune com enorme merecimento.

Tanto que, aos 51 minutos da segunda etapa, quando tudo parecia decidido, Samuel Xavier (com grande ajuda do tornozelo de Escobar, do Peixe) fez o gol do justo triunfo do Tricolor carioca nesta noite.

A verdade é que o Santos, além de fraco, mostra neste começo de Brasileirão ser uma equipe sem alma.

Troca passes com desinteresse irritante e marca de forma frouxa como se o adversário estivesse pegando fogo.

Por isso que eu digo que, mesmo com apenas três rodadas, a equipe da Vila já precisa começar a se preocupar demais com o risco de rebaixamento.

A chance de voltar para a Série B, jogando essa bolinha e com esta "vontade", é enorme.