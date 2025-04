Empate com sabor de derrota deixa a corda de Zubeldía ainda mais bamba

É isso mesmo!

Classificação e jogos Libertadores

O Tricolor do Morumbi, tricampeão da América e do mundo, que já fez os gigantes do continente tremerem, agora sofre para segurar resultado contra um time que, com todo respeito, lutaria para não cair na Série A do Brasileirão

A verdade é que o São Paulo há tempos perdeu aquele velho magnetismo que tinha com a Libertadores.

Um time que parece carregar nas costas o peso de um passado glorioso, mas que hoje vive de lampejos e promessas não cumpridas.

E o que dizer de Luis Zubeldía, que hoje errou praticamente tudo que pensou para a partida?

Não deveria ter tirado Ferreirinha, autor de dois gols, enquanto ganhava a partida.