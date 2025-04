Manga, que morreu hoje, foi o mais emblemático goleiro da história

Um dia extremamente triste para o futebol brasileiro.

Morreu no Rio de Janeiro, aos 87 anos, o histórico Manga, o mais emblemático goleiro da história da bola e um dos maiores ídolos do Botafogo e do Internacional.

Hailton Corrêa de Arruda, que nasceu no Recife em 26 de abril de 1937, vivia desde 2020 no Retiro dos Artistas, no Rio, contando com o auxílio do atento amigo e fanático botafoguense Stepan Nercessian.