Hegemonia brasileira na Libertadores parece estar por um fio

Como vimos com o Corinthians na pré-Libertadores; com o Fortaleza e Botafogo na primeira rodada; e com Flamengo e São Paulo na segunda rodada do torneio da Conmebol.

Por isso, fiquem de olhos bem abertos em times como Racing, Universidad de Chile, Barcelona de Guayaquil, LDU, Libertad Vélez, entre outros.

São todas equipes muito bem treinadas que, neste ano, têm grandes chances quebrar a hegemonia brasileira na Libertadores.

Opine!