O empate caiu do céu para o displicente Corinthians

Pelo que vimos no primeiro tempo, quando tínhamos em campo o América de Cali contra os reservas do Corinthians, os donos da casa tinham tudo para fazer bem mais do que apenas o 1 a 0 que permaneceu no placar até o intervalo.

Os colombianos amassaram o perdido e displicente Timão, que foi salvo pela sorte e, já no começo da etapa final, pelo VAR, que anulou (corretamente, diga-se) o que seria o segundo tenTo do rival na partida.

Aí, quando tudo já parecia perdido, Ramón Díaz decidiu colocar em campo alguns de seus titulares.

Dentre eles, André Carrillo!

E, como o peruano tem vivido uma temporada primorosa, ele desequilibrou pelo lado direito do ataque corintiano, conduzindo a equipe para pelo menos o empate na Colômbia.

Mas ainda assim é muito pouco se o Timão quiser mesmo se classificar para a segunda fase da Sul-Americana.