Palpites: Dérbi terá empate e São Paulo atropelará o Cruzeiro

Para aqueles que me chamam de pé frio, acredito que seja necessário ressaltar que minha bola de cristal anda em grande fase!

Não bastassem os acertos no Brasil x Argentina e na final do Paulista, nos palpites da semana passada este que vos escreve cravou (com placar exato e tudo) simplesmente cinco dos 10 jogos da rodada do Brasileirão.

Por isso não perca tempo: pegue papel e caneta e anote os mais certeiros palpites da crônica esportiva brasileira.