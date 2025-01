Por que craques como Neymar e Romário não gostam de assistir futebol?

Mas, com todo o respeito do mundo, sabem que eu sinto que não devemos levar tão a sério assim a desaprovação de Romário e Neymar ao nosso maior campeonato?

Convivendo com grandes nomes do futebol durante toda a minha carreira, com algumas exceções, aprendi o seguinte: quem é craque de bola não gosta mesmo de assistir ao esporte bretão!

E aí não é só o Brasileirão, o Paulista, o Carioca...

Pode ser até mesmo o Campeonato Inglês, o Espanhol ou a Champions League.

É que o cara que se acostumou a ser protagonista jamais verá graça em fazer "apenas" parte da plateia.

Isso sem contar a nostalgia e as inevitáveis comparações com o que ele já viu muito de perto, de dentro do campo.