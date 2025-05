Fla em alerta: risco de vexame histórico e sombra de Jorge Jesus

Será que eles aparecerão novamente hoje?

Acredito que não!

Afinal de contas, minha gente, o Flamengo não está flertando com qualquer vexame, não!

Será um vexame histórico se o time mais rico das Américas for eliminado ainda na fase de grupos da Libertadores.

E em uma chave com três babas!

Sim, você pode me apontar qualidades no Central Córdoba, que bateu o Mengo no Maracanã, e na LDU, que hoje lideram o grupo C.