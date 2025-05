Luxemburgo, 73 anos: ele está no seu top-5 de técnicos brasileiros?

Luxa em 2007 quando era treinador do Santos ao lado do ex-jogador Bianqui. Foto tirada em festa de veteranos do time da Vila. Atrás dos dois, o ex-zagueiro alvinegro Oberdan

O Presidente da República, Lula, cumprimenta o então técnico do Santos, Vanderlei Luxemburgo, campeão paulista de 2006. Na foto, o primeiro à esquerda é o presidente do São Paulo, Juvenal Juvêncio, do lado direiro do presidente Lula, está o Ministro dos Esportes, Orlando Silva e do lado esquerdo está o Presidente da Federação Paulista de Futebol, Marco Polo Del Nero. Atrás de todos, discretamente de óculos, está o Senador do Partido dos Trabalhadores, Eduardo Suplicy.Foto crédito: Ricardo Stucker/Agência Brasil

Ninguém discute que por onde passa, Luxemburgo melhora a estrutura significativamente. No Palmeiras não poderia ser diferente. Nesta foto de 2008, o treinador (de agasalho verde, ao centro) acompanha atento o andamento do trabalho de construção da uma caixa de areia na Academia de Futebol, essencial para o trabalho físico