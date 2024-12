Dois anos sem o maior brasileiro de todos os tempos

O Rei Pelé, que passou por uma cirurgia no quadril no dia 10 de novembro de 2012, deixou o hospital Albert Einstein de São Paulo em uma cadeira de rodas, no dia 15 de novembro de 2012. Após receber alta médica, o Rei do Futebol, de 72 anos, não conseguiu conter as lágrimas quando teve seu primeiro contato com o jornalistas que o aguardavam no local. Foto: UOL

Mazzola se encontra com Pelé, possivelmente em 1974, na cidade italiana de Turim. A imagem foi enviada por um amigo italiano de Márcio Papa, que nos reenviou. No e-mail recebido por Márcio, os seguintes dizeres: "Buon giorno Sig. Marcio, spero che sia tutto bene. Un mio amico mi ha mandato questa foto dicendo che dovrebbe essere il 1974, e il Re era andato a Torino per parlare con i dirigenti della (....) mi scusi ma a Firenze non si nomina la seconda squadra di Torino. Sono un p´ incasinato con il lavoro spero che ci sentiamo presto un abbraccio". Traduzindo... "Bom dia Sr. Marcio, espero que esteja tudo bem. Um amigo meu me mandou essa foto dizendo que deve ser de 1974, e o Rei Pelé) tinha ido a Turim para conversar com os líderes da (....) Eu sinto muito, mas em Florença você não listar a segunda equipe de Turim. Estou com muitos afazeres de trabalho e espero vê-lo em breve. Um abraço". Interessante, que o clube que o amigo de Márcio não quer mencionar é a Juventus, tamanha a rivalidade com o Torino... Foto enviada por Márcio Papa

Em 1992, na Vila Belmiro: Lenice Neves, esposa do jornalista Milton Neves, junto a estátua do Rei.