Brazão salva a fraca estreia de Cleber Xavier pelo Santos

A sensação é de que os únicos que se salvaram foram Rollheiser (que jogador inteligente!), autor do gol, e Gabriel Brazão, que evitou a derrota alvinegra na Vila Belmiro (até pênalti ele defendeu, no finzinho do duelo!).

Sim, e a mais pura verdade é que o time alagoano não merecia "apenas" vencer.

Pelo que criou nos 90 minutos, poderia até mesmo ter levado para o jogo de volta uma vantagem de dois ou de três gols.

Por isso que, por mais estranho que pareça, o torcedor santista levantou as mãos para os céus e agradeceu efusivamente quando do apito final do duelo.

E, mais do que a frustração pelo resultado, fica também agora a preocupação pela fraquíssima atuação.

É triste dizer, mas, pelo andar da carruagem, o fantasma da Série B voltará a assombrar a Vila com toda a força.