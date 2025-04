Histórico! Ceni arma um Bahia impecável para frear o Palmeiras

Tanto que finalizou 21 vezes na partida.

Mas a equipe parecia um pouco precipitada, chutando/cabeceando de qualquer jeito, dando, assim, pouco trabalho ao goleirão Marcos Felipe.

E isso, claro, é mérito de Rogério Ceni, que conseguiu armar no Tricolor da Boa Terra uma defesa sólida, com saída de bola inteligente e com um ataque de toques curtos e envolventes, que mostrou todo o seu repertório no único gol da partida.

Ele é, sim, um grande técnico, mas que acaba sendo subestimado por não ter - e dificilmente terá - o nível que atingiu como goleiro.

Francamente, sigo apostando que um dia ele assumirá a seleção!

E o Palmeiras agora vê cair sua série de vitórias (sete no total) e a liderança do Brasileiro indo por água abaixo.