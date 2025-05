Dorival ajusta a defesa e Corinthians larga na frente do Novorizontino

Mas, na medida do possível, foi uma boa estreia de Dorival Júnior no comando técnico do Corinthians.

E conseguimos ver alguns bons ajustes que o ex-técnico da seleção deu ao Alvinegro.

A zaga, outrora completamente exposta, esteve muito mais protegida, principalmente enquanto Maycon, que andava esquecido, esteve em campo.

Por exemplo, o Novorizontino não teve muito espaço para chances de longa distância, e este ponto vinha tirando o sono do corintiano há tempos.

Além disso, com Maycon, Charles e Alex Santana na proteção, o rival sentiu extrema dificuldade para infiltrar e conseguir chegar com perigo ao gol de Hugo, algo que só foi acontecer já no finzinho da partida, quando a equipe visitante já estava bem cansada.

Sobre o gol de Héctor Hernández, ainda no começo de jogo, podemos dizer que o Timão contou com boa dose de sorte, já que o ataque será uma preocupação que Dorival terá daqui para frente.