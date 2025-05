Com sangue frio, Palmeiras consegue enorme vitória no Castelão

Por isso, precisamos valorizar demais esta vitória do Palmeiras nesta noite, no jogo de ida da terceira rodada da Copa do Brasil, pelo placar de 1 a 0.

Claro que o Verdão não fez uma partida brilhante.

Mas, insisto, lá no Catelão é complicado de jogar e, só de voltar com a vitória, o Verdão já tem muito a comemorar.

Além disso, é um triunfo que tira a má impressão deixada pela derrota para o Bahia, no último domingo, pelo Brasileirão.

Depois do que vimos hoje, ficou claro que o tropeço diante do time de Rogério Ceni foi apenas um acidente de percurso.

O time de Abel Ferreira segue firme e forte na luta por TODAS as taças em disputa em 2025.