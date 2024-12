Já são 13 anos sem Sócrates, um brasileiro exemplar

Aproximadamente 111 mil pessoas foram ao Morumbi para ver o primeiro jogo do Doutor com a camisa do Timão. Na imagem, Sócrates disputa a bola com o meia Pita, enquanto Ruy Rey apenas observa. Foram Pita e Ruy Rey, inclusive, os autores dos gols do duelo, que terminou empatado em 1 a 1, aos 22 e 40 minutos do segundo tempo, respectivamente. Foto: Band.com.br

Da esquerda para a direita: Zé Rico, Chicão Pereira, Sócrates, Milionário e Loureiro Júnior. Foto enviada por Antonio Carlos de Quintal

No dia 28 de julho de 2012, a diretoria do Corinthians inaugurou um busto em homenagem ao ídolo Sócrates, no Parque São Jorge. Foto: Leandro Moraes/UOL