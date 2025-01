O que 'Ainda Estou Aqui' me fez entender sobre a maternidade

E vejam: meu pai foi um excelente pai para os padrões. Doce, gentil, companheiro, engraçado. Mas é mais fácil brilhar em terreno desimpedido. Difícil é brilhar com a casa caindo, o marido ausente - pelo motivo que for -, as dores contidas.

Vi há muitos anos uma palestra no TED em que o palestrante, cujo nome não lembro, explicava que ele, a mãe e os irmãos tiveram que escapar da guerra civil no Congo e ir para a Europa. Ele lembrava da mãe sempre muito ativa, cuidando deles, resolvendo as coisas, reunindo os poucos pertences com os quais poderiam correr dali. Ele lembrava de nunca ter visto uma lágrima, uma hesitação, um titubeio.

Quando chegaram à Europa como refugiados, também não lembro o país em que desembarcaram, uma pessoa no aeroporto perguntou por que eles estavam vestidos daquele jeito e sem malas. A mãe disse que eles estavam fugindo da guerra civil em seu país. A mulher, ao ouvir a história, abriu sua própria mala ali mesmo e entregou as roupas a eles. Nessa hora, e só nessa hora, ele viu a mãe chorar o choro que provavelmente estava contido há anos.

A maternidade, nos moldes em que a conhecemos hoje, ainda trabalha nessa contenção que obriga mulheres sobrecarregadas a engolirem sentimentos em nome da saúde dos filhos. Não mostrar as nossas dores. Não revelar o que sentimos para protegê-los do mundo. Não dobrar os joelhos a fim de resguardar a sanidade da família. Cuidar, prover, proteger. Repetir no dia seguinte. É coisa demais para uma pessoa só. O custo é uma imensidão. E a força da interpretação de Fernanda Torres talvez esteja comovendo o mundo inteiro justamente porque, no fundo, sabemos que não deveria precisar ser assim.