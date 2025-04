O futebol não pode comportar a concretude da morte

Quando a partida foi interrompida porque torcedores invadiram o campo, a Conmebol foi ao vestiário do Fortaleza pedir que o time permanecesse ali porque o confronto teria que ser reiniciado. Contratos, vocês sabem. A CBF se manifestou: quer os pontos para o Fortaleza. As mortes? Bem, não temos nada a ver com isso.

Dentro do estádio, a polícia era privada segundo informa a coluna do PVC aqui no UOL. Enquanto fora havia uma polícia ultramilitarizada disposta a passar por cima de torcedores, dentro havia quase nada de polícia. Privada, vocês sabem. Custa caro colocar muita gente para fazer o policiamento interno. Caro treinar essa turma. Caro. Caro. Caro.

A falta de treinamento é generalizada. Polícias despreparadas, violentas e premiadas pelas mortes alcançadas. Policias treinadas para proteger os interesses do capital privado.

Não faz muito tempo um torcedor do São Paulo foi assassinado pela polícia nos arredores do estádio tricolor. Um tiro seco. Sem motivo algum. Quem ainda frequenta jogos sabe como a polícia trata quem não está nas cativas e nos camarotes. Relato recente de um policial de São Paulo revelou como ele mandava, por puro sadismo, torcedores de um determinado time entrarem desavisadamente pelo portão do rival. Por farra.

É isso o futebol? Ele existe apenas na dimensão do "negócio" e vai passando por cima da morte? Polícias podem nos tratar como inimigo a serem abatidos? Aceitamos isso alegremente?

Conmebol, CBF, Fifa, Uefa, Concacaf e demais empresas que fazem a gestão desse esporte: eis aí a lista de responsáveis pelo atual estado miserável de coisas. Comandadas por um mesmo sujeito político. Um executivo que pouco entende do jogo mas que supostamente manja muito de entradas e saídas, investimentos, distribuição de lucros, gerenciamento de receitas, networking com patrocinadores, viagens nababescas, luxo. As coisas não vão bem e precisam mudar. Futebol não é negócio. Futebol é fenômeno social. Gostamos de dizer que é maior do que a vida mas estamos vendo que, assim administrado, está se tornando tão sombrio quanto a morte.