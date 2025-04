O futebol brasileiro deve ser gerido por empresa privada?

O futebol é patrimônio nacional e, ainda assim, acreditamos que uma empresa de capital privado deva ser responsável por ele. Quem vai investigar a CBF? O MP? Em que base? Por onde entra?

Ednaldo Rodrigues está bem acolhido em Brasília. Tem ministro do STF que possui empresa que presta milionários serviços de treinamento à CBF. Que treinamentos?

O futebol brasileiro precisa de treinamento antirracista, antimachista, anti-lgbtfóbico. Não temos isso. Precisamos de gramados decentes e padronizados. Não temos isso. Precisamos de arbitragem treinada. Não temos isso.

Vai adiantar tirar Ednaldo do poder? Quem ainda acredita que o problema é o nome do presidente? Por favor. A CBF precisa acabar e uma nova forma de administrar esse jogo deve ser criada. De preferência, sem a interferência dos interesses do capital privado.