O Brasil que invade o perfil do Globo de Ouro e do Oscar com mensagens de apoio a Fernanda Torres é o Brasil dentro do qual queremos viver. Um Brasil que vai para a janela depois da meia noite berrar a vitória de uma das suas filhas numa premiação gringa do cinema realizada lá longe. O Brasil do meme apaixonado, do delírio na madrugada, da alegria que se recusa a ser ofuscada.

Vamos sorrir. Sorriam.

Alegria é ferramenta de luta. Alegria é terra fértil na qual florescem heroínas e heróis verdadeiros. Alegria é saber que o presente muda o futuro.