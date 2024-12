As quatro mulheres que me fizeram delirar em 2024

Dois mil e vinte e quatro foi um ano de muitos destaques femininos e eu queria cometer a deselegância de mencionar quatro delas, o que indica que estarei deixando tantas de fora. O que me sossega a alma é saber que essas quatro mulheres nos representam em nossas totalidades, então talvez esse deslize de escolher quatro entre dezenas possa ser perdoado.

Começo com Rebeca Andrade e sua arrebatadora participação nos jogos olímpicos de Paris. Rebeca é um milagre dentro de uma nação que insiste em produzir heroínas que vêm dos locais mais precarizados. Heroínas que todos os dias saem de suas casas antes do Sol nascer para irem "abrir as cidades", como ensina Françoise Vergès. Abrir as cidades e preparar café da manhã, almoço e jantar para a parte rica e branca do país. Rebeca e sua história dão vida a sonhos e caminhos sem ousar falar violências como "se você se esforçar, também pode chegar lá". As pessoas mais esforçadas que conheço não vão "chegar lá" e seguirão labutando pesadamente, sem nenhum tipo de ócio no horizonte, até morrerem. Rebeca é Norte, é potência, é inspiração. Olhar para sua força e para seus movimentos que desafiam a física é ter a certeza de que, se o Brasil oferecesse oportunidades, seríamos o país mais vitorioso da galáxia.

Impossível não falar de Gisele Pelicot, a francesa de 72 anos que mudou a vergonha de lado em casos de violência sexual contra mulheres. Dopada e estuprada durante anos pelo marido e seus colegas - 51 ao todo -, Pelicot se recusou a ter seu nome mantido no anonimato, fez questão de ser fotografada e entrevistada sempre de cabeça erguida e apontando o constrangimento para onde ele deve ir: para o criminoso. É comum que mulheres vítimas de abusos, assédios e estupros se sintam envergonhadas por terem passado por essas violências, mas Pelicot, ao dar um passo à frente e dizer um basta muito bem dito, mudou a vergonha de lado e ensinou para mulheres do mundo inteiro muitas coisas sobre confiança, segurança e auto estima.