Flamengo brincou de bola contra um Corinthians amador, vergonhoso e miúdo

Um vexame que não se refletiu no placar. Poderia ter sido sete a zero, mas foi apenas quatro a zero. O Flamengo levou o Corinthians às cordas desde o primeiro minuto de jogo e seguiu golpeando. Fez três gols ainda no primeiro tempo e não parou de atacar e atacar e atacar. O Corinthians, que estava sendo observado de uma cabine por Dorival Jr., não tinha reação nenhuma. O Flamengo de Filipe Luis vibra e eletriza o Maracanã enquanto o Corinthians derrete fora e dentro de campo.

O que estaria pensando Dorival em sua cabine de vidro no estádio? Onde eu fui amarrar meu jeguinho? Para onde correr? Dá tempo de escapar? Bem, o contrato ainda não foi assinado.

A coisa está feia, mas ainda não tão feia quanto vai ficar. Não se administra um time nas bases em que o Corinthians vem sendo administrado há anos sem que o derretimento moral provoque hecatombes em campo. Nem o badalado Memphis foi capaz de mudar o destino da partida. Yuri Alberto viu a bola de longe. Hugo fez defesas difíceis mas deu uma assistência bizarra com os pés a Pedro no terceiro gol do Flamengo. Bidon, coitado, era encarregado de fazer a saída de bola. Todas elas. Um time sem nenhum tipo de esquema de jogo. Zero. Do outro lado, um desfile de talento, conjunto e tática.