Botafogo prestes a voltar a campo para enfrentar três rivais de uma vez

Lá vai o Botafogo para o campo de jogo outra vez. Ganhou a Libertadores e celebrou com hora marcada porque era preciso se concentrar para levar o Brasileirão dali a poucos dias. Levou o Brasileirão e comemorou no gramado mesmo, com cooler e DJ, porque era preciso correr para o aeroporto para cruzar o oceano e jogar dali a dois dias. Agora, exausto e eufórico, enfrenta o Pachuca do México para tentar vaga na semi-final.

Se passar, joga daqui a dois dias. Se passar, faz a final contra o Real Madrid no dia 18 de dezembro. E aí sim esse time que fez história poderá festejar sem hora para acabar.

É coisa demais para atletas, para comissões, para delegações. É uma maluquice. Nesse 11 de dezembro, o Botafogo enfrenta o Pachuca, a euforia e a exaustão. Esse parece ser um time abençoado e disposto a realizar o improvável. Então, a despeito da insanidade do calendário, eu não apostaria contra.