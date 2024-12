O Fluminense só depende dele para não cair. E essa é uma notícia terrível

O que mais, além do próprio Fluminense, pode salvá-lo? O Galo vencer o Furacão. Um pensamento que dá um certo conforto, já que o Galo é um time bem melhor e joga em casa. Mas duas coisas desmontam essa ideia: o Galo está em vertigem e um empate salva tanto Atlético quanto Athletico-PR, times, também ameaçados de rebaixamento.

Claro que esse empate maroto só funciona para Galo e Furacão se o Fluminense perder do Palmeiras. Se não perder, o Furacão pode cair com o empate em Belo Horizonte.

Se o Fluminense tivesse goleado o Cuiabá no Maracanã na partida dessa semana, o empate entre Galo e Furacão serviria mesmo em caso de derrota para o Palmeiras, olhem que coisa. Mas o Fluminense jogou contra o pior time do campeonato com planos de fazer um a zero e recuar. E isso pode custar caro demais.

O que mais pode salvar o Fluminense? O Bragantino perder para, ou empatar com, o Criciúma. O jogo é em Bragança. O Bragantino vem mal, verdade. Mas o Criciúma está rebaixado, vai com reservas e com a base para o jogo. Pior: o Bragantino vem de vitória bastante robusta contra o Athletico-PR em casa. E, se vencer, o Bragantino escapa da Série B. O Bragantino é favorito para vencer, e vencer com uma certa facilidade.

Ou seja: o cenário para o Fluminense é terrível. Se cair, terá feito história: vencer a Libertadores e ser rebaixado no Brasileiro no ano seguinte. Mais: jogará o badalado mundial de clubes estando na série B. Os corações tricolores, tão engrandecidos em 2023, não merecem essa sequência de eventos.