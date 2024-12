A torcida mais frustrada, revoltada e sofrida do ano

O que 2023 foi para a torcida do Botafogo, 2024 acabou sendo para a do Galo. Um ano que se anunciava memorável e que acabou em dor, frustração e sofrimento. Um ano que deixa a massa atleticana entre a revolta e a tristeza. A torcida do Fluminense teria sido eleita por mim a mais sofrida se a do Galo não tivesse precisado lidar com dores mais intensas. A do Fluminense pode, inclusive, terminar o ano celebrando. Pouco, pouquíssimo para quem conquistou a América em 2023, mas suficiente para não derrubar a moral por completo. Já o Galo; ah, o Galo doido.

Faltou ao Atlético a pegada decisiva na hora derradeira. Contra Flamengo - em dois jogos - e contra o Botafogo em final única. Um elenco que se provou forte e capaz ao longo do ano mas que, no momento de se mostrar mais guerreiro, pareceu entorpecido.

Minha experiência com o futebol diz que clubes que entram em campo como o Galo entrou nas finais da Copa do Brasil e da Libertadores têm, mais do que problemas táticos e técnicos, problemas de relacionamento. Não acho que existam dúvidas sobre a qualidade desse time atleticano. Vimos jogos memoráveis e sabemos do potencial de jogadores como Hulk, Scarpa, Paulinho, Arana e Éverson. Era time para enfrentar Flamengo e Botafogo com muita autoridade. E não foi o que vimos. Perder final de jogo único atuando com um a mais por 90 minutos é sim uma tragédia.