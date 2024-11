Como um chute para o gol pode ter mudado o destino de Endrick no Real

Mas Endrick não passou. Ele se aproximou da área e, petulantemente, chutou. Um ato de pura coragem e ousadia. Se perdesse, estaria em apuros.

O que ele não sabia é que, ao marcar, estava se metendo numa enrascada ainda maior.

Endrick fez o gol e Mbappé se negou a comemorar. Abaixou a cabeça e saiu de cena com cara de poucos amigos. Vini, mais parceiro, até foi celebrar, mas não escondeu o incômodo.

Depois do jogo, Ancelotti, experiente, evitou celebrar Endrick e reforçou que a jogada mais segura seria passar. Antes do jogo contra o Sttuttgart Endrick vinha sendo festejado pelo treinador de todas as formas possíveis e era escalado sem muitas ressalvas. Depois, tudo mudou.

E, desde então, Endrick vem perdendo espaço. Agora existe a chance de ser emprestado. Não acho que nada disso seja dramático. Casemiro levou bastante tempo para se formar no Real e virar um ídolo. É absolutamente normal que as coisas aconteçam dessa forma. São as vaidades internas, os lugares marcados, a luta por se firmar, se misturar, ser aceito e amadurecer.

Não há muito o que se criticar. Talvez apenas a postura arrogante de Mbappé, que foi incapaz de compreender que dessa ousadia revelada por Endrick pode sair ainda muita coisa boa.